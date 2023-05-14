ЧС объявили в пригороде Уральска: тысячи жителей остались без воды (видео)

Затопленный двор в Зачаганске. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

В поселке Зачаганске, который находится в пригороде Уральска, из-за коммунальной аварии объявлена чрезвычайная ситуация. Тысячи жителей остались без воды.

Как передает телеканал "Хабар 24", в Зачаганске произошел порыв шести трубопроводов горячего водоснабжения, а затем и обрушение железобетонного канала. В результате происшествия без воды остались 3500 абонентов в 19 многоэтажных домах.

Тем временем, как сообщили порталу "Мой город" в АО "Жайыктеплоэнерго", в период весенних паводков в Зачаганске талыми и дождевыми водами затапливало подземные каналы, что и привело к износу трубопроводов.

"В настоящее время частое отключение горячего водоснабжения в Зачаганске связано с подготовкой к отопительному сезону. Планируется заменить все тепловые и горячего водоснабжения сети.

От горячего водоснабжения отключены дома, расположенные по адресам: улица Монкеулы 105, 105/1, 85/4, 108/2, 108/5, 108/6", – пояснили в АО "Жаыйктеплоэнерго".

"Уральская неделя" в своем Instagram-аккаунте пишет, что также по улице Монкеулы без горячего водоснабжения остались дома 101, 87, 89, 83/1, 77, 83/2, 83/3, 85/2; по улице Камбар батыра – дома: 4, 6, 6/1, 8, 8/1, и два социальных объекта – школа №47 и спорт комплекс "Жекпе-жек".

"В связи с аварией на котельной № 3 и в тепловых сетях в Зачаганске решением акима города на территории Уральска объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба. Эти дома были построены в 2016-2020 годах", – говорится в публикации.

Ранее в апреле сообщалось, что в Актау полностью отключили питьевую воду. Коммунальщики объяснили, что все дело в изношенном оборудовании и прогнивших трубах. Водоснабжение остановили из-за планового ремонта.

Между тем проблемы с водой наблюдаются не только на западе Казахстана.

В Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды с марта введены ограничения на подачу воды в определенные часы. Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

А в Алматы после аварии на крупном водопроводе заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

Кроме того, в начале апреля из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

В МИИР заявили, что из-за низких тарифов денег на ремонт сетей не хватало, в результате инфраструктура медленно, но верно ветшала до уже критического состояния.

Еще одной причиной проблем с водоснабжением в ведомстве назвали отсутствие культуры потребления.

Добавим, что тарифы на коммунальные услуги для казахстанцев обещают повысить уже этим летом. В каких городах комуслуги подорожают сильнее всего, также рассказывали в МНЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2020432-chs-obyavili-v-prigorode-uralska-iz-za-avarii-na-teplosetyah-tysyachi-zhiteley-ostalis-bez-vody/