Отсутствие культуры и низкие тарифы: нехватку воды в городах Казахстана объяснили в МИИР

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Для решения проблемы нехватки воды в мегаполисах Казахстана потребуется 25 млрд тенге, заявили в МИИР. При этом, по данным ведомства, проблема не только в низких тарифах, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, правительство в очередной раз подтвердило неминуемый рост тарифов на комуслуги.

Как заявили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, из-за низких тарифов денег на ремонт сетей не хватало, в результате инфраструктура медленно, но верно ветшала до уже критического состояния.

Еще одной причиной проблем с водоснабжением крупных городов в Мининдустрии назвали отсутствие культуры потребления. В среднем наши горожане используют в три раза больше воды, чем, к примеру, жители Европы.

"Рациональное использование водных ресурсов во многом зависит от культуры водопотребления, которой у нас, к сожалению, нет. Социальный подход в формировании тарифов привел к недостатку воды и износу систем.

Ориентировочно из бюджета потребуется 25 миллиардов тенге для проведения данных работ в городах республиканского значения", - заявил заместитель председателя комитета МИИР РК Азимбек Пазылбекулы.

Источник: КТК

Напомним, в конце марта стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. "Астана Су Арнасы" решило ввести ограничения на подачу воды в определенные часы.

Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Ситуацию с дефицитом воды позже прокомментировал экс-аким столицы и вице-премьер Алтай Кульгинов. По его словам, станцию по очистке воды начали проектировать еще в 2020 году, во время пандемии, так как были прогнозы по росту населения столицы.

Добавим также, что в январе министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, в каких городах тарифы на коммунальные услуги повысятся сильнее всего и когда это произойдет.

А в начале апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, на сколько могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018587-otsutstvie-kultury-i-nizkie-tarify-nehvatku-vody-v-gorodah-kazahstana-obyasnili-v-miir/