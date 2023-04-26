Когда повысят тарифы на комуслуги в Казахстане, рассказали в Миннацэкономики

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Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса рассказал, когда казахстанцам ожидать роста тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент NUR.KZ.

Алибек Куантыров напомнил, что повышение тарифов ожидается.

"Рост тарифа ожидается летом. Но мы это будем делать очень плавно. Тарифы у нас в первую очередь должны быть комфортными для населения", – добавил он.

По его словам, изношенность сетей, особенно по теплу, в ряде регионов составляет свыше 80%.

"Не только через тарифы будем решать вопросы модернизации сетей и ТЭЦ, то есть этот вопрос надо решать не только через тарифы. Часть ответственности и инвестиций будет накладываться на владельцев. Сейчас основная нагрузка ложится на бюджет", – резюмировал Куантыров.

Напомним, в январе министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, в каких городах тарифы на коммунальные услуги повысятся сильнее всего и когда это произойдет.

А в начале апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, на сколько могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Казахстане.

Кроме того, стало известно, что в Казахстане планируют ввести дифференцированный тариф на газ для крупных предприятий и населения.

Ожидается, что данные меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально справедливую стоимость газа.

Между тем в конце марта на необходимость введения дифференцированных тарифов указывал президент Казахстана.

Также в декабре прошлого года аналитики объясняли, что стоимость коммунальных услуг зависит от множества факторов. Пока их сильного удорожания в Казахстане не было, однако в скором времени все может измениться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018324-kogda-tarify-na-komuslugi-povysyat-rasskazali-v-minnatsekonomiki/