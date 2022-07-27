Гибель на стройке в Алматы: в МЧС назвали предварительную причину падения крана

Упавший башенный кран. Фото: КПБ МЧС РК

Вчера на стройке в микрорайоне Жетысу-3 в Алматы погиб мужчина. Предполагается, что трагедия произошла из-за нарушения техники безопасности, сообщается на официальном сайте Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

26 июля около 17:30 на строительном объекте ТОО СК "Алматау Строй Гарант" в Алматы произошел несчастный случай: из-за падения башенного крана на объекте погиб рабочий.

"По предварительным данным, вследствие нарушения техники безопасности в процессе демонтажа башенного крана секция стрелы опрокинулась (секция стрелы не была закреплена должным образом)", – отметили представители КПБ.

В результате несчастного случая пострадали два человека, из них один погиб на месте происшествия, а второй получил травму головы, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Отмечается, что кран не эксплуатировался с ноября 2021 года из-за приостановки строительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980459-gibel-na-stroyke-v-almaty-v-mchs-nazvali-predvaritelnuyu-prichinu-padeniya-krana/