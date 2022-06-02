Башенный кран упал из-за шквального ветра в Усть-Каменогорске
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1 июня в 11.20 часов на объекте строительства жилого дома по проспекту Сатпаева в Усть-Каменогорске произошло падение башенного крана. Об инциденте сообщается на официальном сайте МЧС РК.
В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на объекте строительства жилого дома в микрорайоне "Спорт", позиция 79-80. Башенный кран КБ-403 А принадлежит ТОО "СтройТрастПроект".
По предварительным данным, в результате самопроизвольного движения вследствие шквального ветра кран дал крен и потерял устойчивость.
"Разрушений и повреждений зданий и сооружений, находящихся вблизи, не произошло. Жертв и пострадавших нет. Во время падения кран не эксплуатировался", - отметили в министерстве.
Департаментом Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Восточно-Казахстанской области создается комиссия по расследованию аварии.
Напомним, в начале апреля в Алматы также упал башенный кран.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972244-bashennyy-kran-upal-iz-za-shkvalnogo-vetra-v-ust-kamenogorske/