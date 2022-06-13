Башенный кран упал от сильного ветра в Нур-Султане

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В столице сегодня, 13 июня, из-за непогоды рухнул башенный кран. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Как пишут очевидцы, инцидент произошел на стройке недалеко от ЖК "Зеленый квартал", на пересечении улицы Сыганак и проспекта Туран.

"Читатели сообщают, что крюк крана разносило на ветру, а в момент падения сама конструкция слегка повернулась", - говорится в описании к посту.

В Комитете промышленной безопасности МЧС РК подтвердили, что 13 июня в 18:20 на одном из строительных объектов произошло падение башенного крана.

"Работы на данном объекте были приостановлены из-за штормового предупреждения", - добавили в ведомстве.

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

"По предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра - порывы ветра достигали 20-25 м/с. Детали уточняются. На месте происшествия работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Нур-Султану", - добавили в комитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973923-bashennyy-kran-upal-ot-silnogo-vetra-v-nur-sultane/