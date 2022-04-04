Башенный кран упал на стройке в Алматы (видео)

Фото: instagram.com/kris_p_press

На территории строящегося ЖК в микрорайоне Жас Канат в Алматы упал башенный кран. Как сообщили в городском департаменте промышленной безопасности МЧС РК, подробности инцидента сейчас выясняются, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео и фотографии рухнувшего на крышу девятиэтажного дома крана появились в соцсетях.

Между тем, в Департаменте промышленной безопасности МЧС РК по городу Алматы подтвердили информацию о том, что в микрорайоне Жас Канат Турксибского района на строящееся 9-этажное здание (пятно 23) упал башенный кран.

"Предварительно, жертв и пострадавших нет", - заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963386-bashennyy-kran-upal-na-stroyke-v-almaty-video/