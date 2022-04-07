Пожар вспыхнул в кабине башенного крана в Нур-Султане (видео)

Горящий башенный кран. Кадр из видео: instagram.com/megapolis.kz

На страницах казахстанских пабликов появились видео с горящим башенным краном. Как выяснилось, инцидент произошел в Нур-Султане – его прокомментировали в столичном ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, которые публикует kris.p.astana, видно, как горит кабина одного из башенных кранов. Кадры с возгоранием, но уже с другого ракурса, появились и в паблике megapolis.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, случай произошел еще в послеобеденное время. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

"7 апреля в 16:19 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана выехали по адресу: проспект Туран, 40.

По прибытии огнеборцев было установлено, что горит кабина башенного крана на уровне 12 этажа. Силами огнеборцев пожар ликвидирован в 16:42.

В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС города Нур-Султана", – сообщили в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В начале недели еще один инцидент с башенным краном произошел в Алматы – тогда конструкция рухнула на здание строящегося ЖК.

Власти пообещали провести проверку по этому случаю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964037-pozhar-vspyhnul-v-kabine-bashennogo-krana-v-nur-sultane-video/