Кран упал в Нур-Султане, есть погибший (фото)

Место происшествия. Фото: МЧС РК

18 февраля в 17.07 часов на территории стройплощадки в Нур-Султане упал башенный кран, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент случился в районе Есиль по проспекту Туран на территории строящегося объекта.

"Произошел облом секции башенного крана QTZ 100 (2013 года изготовления), что привело к падению крана. В результате от полученных травм скончался крановщик 1970 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Место происшествия. Фото: МЧС РК

В ведомстве добавили, что инспекторами департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК опрошены очевидцы, изымаются видеозаписи с камер наблюдения и создается комиссия по расследованию аварии. Она будет устанавливать причины и обстоятельства падения башенного крана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956912-kran-upal-v-nur-sultane-est-pogibshiy-foto/