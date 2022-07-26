Слесарь погиб на стройке в Алматы. На него упал башенный кран

Иллюстративное фото: pexels.com

Трагедия произошла в Алматы на стройке жилого дома – на объекте погиб рабочий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Информация о том, что на стройке в микрорайоне Жетысу-3 в Алматы погиб человек появилась в городских Instagram-пабликах.

В полиции сообщили, что трагический инцидент произошел сегодня.

"В 17:42 поступил вызов о том, что на строительном объекте жилого дома упал башенный кран на слесаря строительного объекта – гражданина Б.,1989 года рождения, который скончался на месте происшествия", – отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время к расследованию приступила следственно-оперативная группа.

"Будут проведены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980298-slesar-pogib-na-stroyke-v-almaty-na-nego-upal-bashennyy-kran/