Слесарь погиб на стройке в Алматы. На него упал башенный кран
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Трагедия произошла в Алматы на стройке жилого дома – на объекте погиб рабочий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
Информация о том, что на стройке в микрорайоне Жетысу-3 в Алматы погиб человек появилась в городских Instagram-пабликах.
В полиции сообщили, что трагический инцидент произошел сегодня.
"В 17:42 поступил вызов о том, что на строительном объекте жилого дома упал башенный кран на слесаря строительного объекта – гражданина Б.,1989 года рождения, который скончался на месте происшествия", – отметили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в настоящее время к расследованию приступила следственно-оперативная группа.
"Будут проведены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются", – добавили полицейские.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1980298-slesar-pogib-na-stroyke-v-almaty-na-nego-upal-bashennyy-kran/