Люди жалуются на холод: аким ВКО заявил, что в Риддере нельзя снимать режим ЧП

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким ВКО Даниал Ахметов в кулуарах Дома правительств сообщил, что режим ЧП в Риддере снять пока нельзя – на ТЭЦ работает лишь половина котлов, а люди жалуются на холод, передает корреспондент NUR.KZ.

Ахметов заявил, что собственники ТЭЦ с марта перестали оплачивать мазут, уголь и выплачивать зарплату персоналу.

"С марта мы приняли меры – обеспечиваем эту станцию углем, мазутом и всеми компонентами. (…) Мы знаем, что и как нужно сделать, но не можем изъять этот объект в коммунальную собственность. Время, которое нам нужно для ремонта, – минимум 4 месяца, поскольку все 6 котлов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Правительство и парламент должны разработать закон о национализации энергетических объектов. Я надеюсь, что это произойдет очень быстро. Тогда мы примем меры, чтобы обеспечить стабильную работу станции – в сентябре-октябре. На ремонт нужно около 8 млрд", – сказал аким.

ЧП в Риддере, по словам Ахметова, снять не могут, поскольку собственник ТЭЦ "ничего не делает". Тем временем горожане жалуются на холод.

"Конечно, будут жаловаться, если работают вместо 6 котлов в лучшем случае 3. В таких условиях они жить не будут – если мы получим ее (ТЭЦ – прим. ред.) в коммунальную собственность, мы знаем, как и что делать", – добавил аким.

ЧП на ТЭЦ в Риддере

Напомним, что в октябре 2022 года на городской ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Как тогда заявил аким ВКО, причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе 2023 года здесь снова случилась авария – затопило багерную насосную станцию.

Позже на ТЭЦ был пожар. По информации руководства предприятия, ЧП случилось в цехе топливоподачи. В АО не исключили, что из-за произошедшего придется временно понизить температуру теплосети. Глава региона экстренно прибыл в город. Он поделился фото с места происшествия, а также обвинил собственников в халатности.

После череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник – новым главой стал казахстанский инвестор.

23 марта в галерее топливоподачи в районе одного из котлов произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной были разрушены ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров. В городе объявили режим ЧС регионального масштаба.

В середине апреля аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов высказался о проблемах ТЭЦ в Риддере и о ее новых владельцах. По словам акима, он занимается Риддером с раннего утра и до позднего вечера.

"Когда была первая авария, я 10 дней был там, ночевал, достаточно неплохо знаю всю эту ситуацию.

Задолженность кредиторская у этой компании сегодня составляет 3,3 млрд тенге. Они не платят ни за воду, ни за электроэнергию, ни за мазут, не выдают зарплату рабочим - ничем не занимаются. Предыдущие владельцы ТЭЦ тоже не платили. Мы ждали, что нынешние будут более совестливыми, ничего подобного - такие же, даже хуже", – заявил тогда глава ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017396-lyudi-zhaluyutsya-na-holod-akim-vko-zayavil-chto-v-riddere-nelzya-snimat-rezhim-chp/