Полторы тысячи человек эвакуировали в Испании из-за лесных пожаров

Лесной пожар в Испании. Фото: Javier Escriche/Europa Press/Getty Images

Ранние лесные пожары начались в испанских автономных сообществах Арагон и Валенсия. Почти полторы тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, передает издание Deutsche Welle.

По данным местных экстренных служб, с 23 марта пламя охватило около 4000 гектаров, что соответствует площади примерно 5500 футбольных полей. При этом по состоянию на субботу, 25 марта, в борьбе с огнем участвовали около 700 пожарных и 20 единиц авиации. Пока, как пишет издание, распространение пожара остановить не удается.

Очаг возгорания находится приблизительно в 90 километрах от административного центра Валенсии. По словам главы автономного сообщества Хоакина Пуига, распространению огня способствуют погодные условия, которые в регионе сейчас сравнимы с летними.

Причина возгорания пока неизвестна. Власти подозревают, что пожар начался из-за "неправильно выполненного сельскохозяйственного выжигания".

При этом не последнюю роль в распространении огня играет недостаток влаги в атмосфере, который наблюдался в последние месяцы и привел к высыханию растительности.

Кроме того, как отмечает издание, 2022 год стал для Испании самым разрушительным в плане лесных пожаров со времен, когда их стали регистрировать в Европейской информационной системе лесных пожаров EFFIS. Согласно подсчетам экологов, в стране за год произошло 493 крупных возгорания, а огонь в совокупности уничтожил площадь в 306 тысяч гектаров.

Как указано на официальном сайте Британской энциклопедии, Валенсия – это автономное сообщество на востоке Испании.

Всего, по данным официального туристического портала Испании, страна состоит из 17 автономных сообществ и двух автономных городов: Сеуты и Мелильи. Каждое из сообществ имеет свои отличительные особенности, которые проявляются в памятниках и городах, традициях и праздниках, а также в типичных блюдах региональной кухни.

Валенсия на карте Испании. Скриншот: Google Maps

Лесные пожары в Казахстане

Напомним, что в прошлом году в Казахстане также часто происходили лесные пожары.

Так, 2 сентября 2022 года в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области начался пожар.

Как сообщили на следующий день в МЧС, 3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки – высокая температура воздуха и сильный ветер – площадь пожара превысила 3 тыс. гектаров.

Спасатели начали эвакуировать людей из ближайших населенных пунктов.

4 сентября стало известно о погибших в пожарах в Костанайской области. А площадь территории, охваченной огнем, увеличилась до 43 тыс. гектаров. В МЧС не исключили версию поджога.

5 сентября с рабочей поездкой в Костанайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Он провел заседание оперштаба по ликвидации пожаров и встретился с личным составом подразделений МЧС.

Следующие несколько дней пожарные пытались справиться с огнем. Остановить распространение пламени удалось только 7 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2014081-poltory-tysyachi-chelovek-evakuirovali-v-ispanii-iz-za-lesnyh-pozharov/