Токаев прибыл в Костанайскую область
Опубликовано:
Президент республики Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства "Борт №1".
В пресс-службе президента сообщили, что в ходе рабочей поездки Токаев оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.
Ранее президент планировал посетить Костанайскую область, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова. Однако из-за пожаров празднование перенесли.
На фоне последних событий в Костанайской области пресс-секретарь Токаева отметил, что планы президента не изменились, и он, как и ожидалось, посетит регион. Также стало известно, что президент планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.
Напомним, в результате пожаров к Костанайской области пострадали 10 человек, один человек погиб. МЧС не исключает версию поджога.
Последние новости о пожарах в Костанайской области читайте здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986181-tokaev-pribyl-v-kostanayskuyu-oblast/