Токаев прибыл в Костанайскую область

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент республики Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства "Борт №1".

В пресс-службе президента сообщили, что в ходе рабочей поездки Токаев оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

Ранее президент планировал посетить Костанайскую область, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова. Однако из-за пожаров празднование перенесли.

На фоне последних событий в Костанайской области пресс-секретарь Токаева отметил, что планы президента не изменились, и он, как и ожидалось, посетит регион. Также стало известно, что президент планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

Напомним, в результате пожаров к Костанайской области пострадали 10 человек, один человек погиб. МЧС не исключает версию поджога.

Последние новости о пожарах в Костанайской области читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986181-tokaev-pribyl-v-kostanayskuyu-oblast/