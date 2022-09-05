Токаев совершил облет территорий Костанайской области (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: t.me/bort_01

По прибытии в Костанайскую область президент Касым-Жомарт Токаев на вертолете совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе, сообщается в официальном Тelegram-канале пресс-службы главы государства.

Напомним, что сегодня президент прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область. Заявлялось, что Токаев оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

Отметим, что ранее президент планировал посетить Костанайскую область, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова. Однако из-за пожаров празднование перенесли.

На фоне последних событий в Костанайской области пресс-секретарь Токаева отметил, что планы президента не изменились, и он, как и ожидалось, посетит регион. Также стало известно, что президент планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

Напомним, в результате пожаров к Костанайской области пострадали 10 человек, один человек погиб. МЧС не исключает версию поджога.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986201-tokaev-sovershil-oblet-postradavshih-ot-pozharov-territoriy-v-kostanayskoy-oblasti-video/