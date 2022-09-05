Токаев побеседовал с жителями Костанайской области

Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с жителями области и выслушал их проблемные вопросы, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Молодой человек из Костаная обратился к Токаеву, когда президент подошел к местным жителям - он сообщил что его семья лишилась дома. По словам обратившегося, дом продали незаконно.

Сегодня президент республики Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область.

По прибытии в Костанайскую область глава государства на вертолете совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе.

После облета пострадавших от природных пожаров территорий в Аулиекольском районе Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба. Глава государства заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

По завершении совещания оперативного штаба глава государства совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай. Затем президент посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с личным составом подразделений МЧС в Костанайской области. Еще Токаев посетил пункт распределения гуманитарной помощи в селе Аулиеколь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986309-tokaev-pobesedoval-s-zhitelyami-kostanayskoy-oblasti/