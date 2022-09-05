В МЧС озвучили последние данные по пожарам в Костанайской области

Фото с места событий: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК опубликовало оперативную информацию по пожарам в Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация актуальна на 20:00 5 сентября.

По сведениям МЧС, производится тушение на 5 участках (в районе с. Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы и Калинино) в лесной зоне (общая протяженность кромки 5 км.).

Стало известно, что пострадал 91 жилой дом, из них: 85 в селе Аманкарагай и 6 в селе Озерное.

В тушении задействованы силы и средства МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и коммунальных служб области в составе 224 единиц техники, 6 воздушных суден, 5 пожарных поездов, 2193 человека личного состава.

По информации МЧС, получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести 11 человек (6 человек населения, включая одного несовершеннолетнего, 1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС), отпущены домой.

Кроме того, один человек 1935 года рождения погиб.

Сообщается, что забор воды вертолетами для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. С момента начала тушения пожара проведено 109 сбросов воды.

Также в МЧС отметили, что, по данным РГП "Казгидромет", сегодня на территории Аулиекольского района Костанайской области сохраняется высокая температура до 31 градуса, скорость ветра до 7 м/с.

"Работает горячая линия МЧС, организована работа психологов МЧС и ДЧС Костанайской области. На горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Семь психологов оказывают экстренную психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района. Консультативную помощь получили 57 человек, групповым форматом работы охвачено 45 детей. Подписан протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и решение акима Костанайской области об объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба. Тушение продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986306-v-mchs-ozvuchili-poslednie-dannye-po-pozharam-v-kostanayskoy-oblasti/