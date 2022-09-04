Пожары в Костанайской области: МЧС представило новые данные

Пожар в Костанайской области. Кадр из видео: МЧС РК

Министерство по ЧС представило обновленную сводку по ситуации в Костанайской области – в регионе уже третьи сутки бушуют природные пожары, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

По состоянию на 18:00 4 сентября, производится тушение в 2 селах – Аманкарагай и Озерное, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны:

5 очагов – в районе села Баганалы (кромка 15 км);

2 очага – в районе села Лесное (кромка 5 км);

1 очаг – в селе Аманкарагай (кромка 2 км).

В тушении пожара задействованы силы и средства 193 единиц техники, 7 воздушных судов, 5 пожарных поездов, 1475 человек личного состава. Из них:

МЧС – 58 единиц техники, 359 человек личного состава, 4 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС города Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, в/ч 52859 (город Караганда));

МВД – 61 единица техники, 700 человек личного состава;

Минобороны – 169 человек личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами;

лесхоза – 33 единицы техники, 86 сотрудников лесной охраны;

РГКП "КазАвиаЛесохрана" – 3 единицы техники, 17 сотрудников, 1 самолет Ан-2;

акимата области – 38 единиц техники, 123 сотрудника;

АО "КТЖ" – 5 пожарных поезда, 21 сотрудник.

По состоянию на 15:00 4 сентября, из-за усилившегося ветра создалась угроза селу Лесное. В связи с этим в населенный пункт были частично передислоцированы силы из сел Аманкарагай и Озерное.

На горячую линию МЧС поступило 30 звонков информационного характера. Восемь психологов оказывают экстренную помощь населению в эвакопунктах Аулиекольского района. Консультативная помощь оказана 41 человеку, групповым форматом работы охвачено 45 детей.

Разработан и подписан протокол заседания комиссии по ЧС и решение Акима Костанайской области об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба. Тем временем комиссия при акимате подсчитывает ущерб, причиненный постройкам на территории области. Напомним, что правительство пообещало предоставить новое жилье тем, кто его лишился.

Все 10 человек, которые числились пострадавшими при пожарах, отпущены домой. Ранее некоторые из них были госпитализированы.

По погибшим МЧС уточнений не делает. По состоянию на 14:00 в их числе был лишь один гражданин – лицо с инвалидностью 1935 года рождения.

Это была информация от МЧС по состоянию на 18:00. С данными от 14:00 можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986106-pozhary-v-kostanayskoy-oblasti-mchs-opublikovalo-novye-dannye/