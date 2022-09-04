Более 3 тыс. школьников перевели на "дистанционку" из-за пожаров в Костанайской области
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В Министерстве просвещения рассказали о поддержке детей, чьи семьи потеряли жилье из-за пожаров в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Организован специальный оперштаб – при нем работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.
В регион командированы вице-министр просвещения Гани Бейсембаев и замглавы Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.
В школах организованы эвакоприемные пункты. Детей обеспечили теплой одеждой и горячим питанием.
"До стабилизации ситуации более 3000 школьников региона будут обучаться дистанционно. Для этого сотрудниками штаба совместно с представителями Управления образования Костанайской области будут созданы все условия. Дети, которым нужна помощь, находятся в школах – они в безопасности, их здоровью ничего не угрожает", – сообщил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.
Для оказания поддержки эвакуированным детям в Минпросвещения РК предложили родителям отправить детей в Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен", где созданы условия для проживания и обучения.
"Такая практика уже использовалась во время возникавших ранее чрезвычайных ситуаций", – подчеркнули в Минпросвещения.
Для организации оперативной помощи детям министерство организовало работу круглосуточных горячих линий:
- +7 776 170 7383;
- +7 777 183 6567;
- +7 701 378 6629.
По последним данным, площадь возгорания в Костанайской области составляет более 43 тыс. гектаров. Известно, что огонь уже уничтожил и повредил 108 построек. Среди пострадавших насчитывается 10 человек, есть погибший.
Совсем недавно в Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986104-bolee-3-tys-shkolnikov-pereveli-na-distantsionku-iz-za-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti/