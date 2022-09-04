Пожары в Костанайской области: определен единый фонд помощи

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Стало известно название и реквизиты фонда, куда неравнодушные казахстанцы смогут перевести свои средства в помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

В Костанайской области определен Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре – "Қайырымдылық KZ".

Ниже приводим банковские реквизиты.

ОФ "Қайырымдылық KZ";

БИН: 220640046689;

ИИК: KZ82601 A22100 1568 401;

АО "Народный банк Казахстана";

БИК: HSBKKZKX;

КБе: 18.

"Для недопущения фактов мошенничества, сбора средств под видом помощи пострадавшим, просим всех желающих оказать помощь, перечислять ее на вышеуказанные реквизиты", – обратился к гражданам акимат Костанайской области.

Ранее Ассамблея народа Казахстана открыла свой сбор средств для пострадавших от пожаров.

По последним данным, площадь возгорания в Костанайской области составляет более 43 тыс. гектаров. Известно, что огонь уже уничтожил и повредил 108 построек. Среди пострадавших насчитывается 10 человек, есть погибший.

Совсем недавно в Костанайской области объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986105-opredelen-edinyy-fond-pomoschi-postradavshim-ot-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti/