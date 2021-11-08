"Подозреваемых пока нет": Тургумбаев о трагедии на шахте "АрселорМиттал"

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Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал ход расследования трагедии на шахте "Абайская", передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас до сих пор очищаются завалы. Предварительные данные – это был взрыв метана. Сейчас проходят процедуры, во-первых, исследования шахты, что явилось причиной взрыва и что явилось причиной гибели наших граждан.

В течение суток ни одно экспертное исследование не проводится. По результатам экспертизы, данных заключения специалистов будет принято законное решение.

В настоящее время по факту гибели людей и по факту ЧП возбуждено уголовное дело", - сообщил министр.

Что касается подозреваемых - как отметил глава МВД, их пока нет.

"Круга подозреваемых пока нет", - резюмировал Тургумбаев.

Напомним, 7 ноября в шахте "Абайская" произошел выброс метана. В результате ЧП погибли шесть человек и двое шахтеров получили сильное отравление. Недавно их перевели из реанимации в отделение токсикологии.

По данному факту расследуется уголовное дело. В то же время следователи изымают документы, связанные с работой шахты "Абайская".

Также проверку проводит госкомиссия. Семьям погибших шахтеров обещали оказать материальную помощь и закрыть кредиты, кроме того, работодателя обяжут оплатить обучение их детей.

Сегодня стало известно, что после трагедии на всех шахтах "АрселорМиттал Темиртау" проведут тотальные проверки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941097-podozrevaemyh-poka-net-turgumbaev-o-tragedii-na-shahte-arselormittal/