Дело о заказном убийстве мужа: жительница ЗКО получила условный срок

Жительницу ЗКО, ранее обвиняемую в организации заказного убийства бывшего супруга, осудили по другой статье. Женщине назначили условное наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в СМУС ЗКО рассмотрено уголовное дело в отношении двух граждан по обвинению в организации и пособничестве приготовления к убийству (ч.3,5 ст.28, ч.1 ст.24 - п.7 ч.2 ст.99 УК).

"Однако вердиктом присяжных граждане признаны виновными по ч.4 ст.287 УК", - отметили в суде.

Назначая наказание, суд признал смягчающими обстоятельствами наличие малолетних детей, частичное чистосердечное раскаяние подсудимых и противоправное поведение потерпевшего.

Основываясь на требованиях закона, суд назначил подсудимым по ч.4 ст.287 УК минимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. С применением ст.63 УК данное наказание считается условным.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в марте 2024 года полиция ЗКО предотвратила заказное убийство. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает. По подозрению в преступлении задержали супругу мужчины и ее знакомого. По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства женщина передала организатору 1,3 млн тенге.

После новости о задержании в ДП ЗКО рассказали подробности дела. Так, по информации ведомства, предполагаемая заказчица не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет, у них был совместный бизнес и несколько квартир.

Также сестра подозреваемой озвучила свою версию произошедших событий. В августе прошлого года стало известно, что дело передали в суд.

Представитель потерпевшего на судебном заседании сообщил, что мужчина каких-либо претензий к бывшей супруге не имеет.

В начале 2025 года во время судебных заседаний потерпевший по делу о заказном убийстве вел себя агрессивно, угрожал и выражался нецензурной бранью, за что получил штраф.

А в июне сообщалось, что в ЗКО не могут найти главного свидетеля по делу о заказном убийстве, который и заявил в полицию о готовящемся преступлении.

Недавно стало известно, что дело рассматривал второй состав присяжных заседателей, так как первый состав присяжных распустили по просьбе прокурора.

