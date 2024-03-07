"Она была загнана в угол": сестра обвиняемой в организации убийства бывшего мужа в ЗКО

В ЗКО сестра женщины, которую задержали на прошлой неделе по подозрению в заказе убийства бывшего мужа, озвучила свою версию произошедших событий, передает "Уральская неделя".

Райхан Давлетьярова опровергла информацию о том, что сестра не желала делить имущество со своим мужем.

"На прошлой неделе во всех СМИ разместили видеоролик, где полицейские сказали, что моя сестра заказала своего мужа из-за недвижимости. Это неправда", - заявила родственница подозреваемой.

Она рассказала, что ее сестра родила в браке двоих детей, а в 2013 году супруги официально развелись. При этом у мужчины не было бизнеса.

"Имущество - две квартиры и спорткомплекс - по документам принадлежат моей сестре. Делить с экс-супругом ей нечего", - отметила Райхан Давлетьярова.

По словам женщины, муж ее сестры известен в Аксае, в 2019 году в него даже стреляли.

"Когда-то вращался в криминальных кругах", - пояснила Райхан.

Женщина призналась, что дает интервью, зная, что ей самой угрожает опасность.

"Моя сестра ухаживала за ним два месяца в больнице. Потом полгода выхаживала его дома. Дети на тот момент были маленькие, сыну - 5 лет, дочери - 10. Для них это был большой стресс, что папа стал инвалидом. Дети очень рано повзрослели. Сам отец перестал выходить на улицу. Не общался с людьми. Моя сестра вышла на работу, чтобы содержать семью, растить детей", - сообщила Райхан.

Также она рассказала, что ее сестра была вынуждена не только работать на основной работе, но и по вечерам заниматься своим бизнесом.

"Мы старались помогать моей сестре, и не знали, что творится у них в квартире. Лишь 2,5 года назад я узнала, что ее бывший муж стал настоящим домашним тираном. Возможно, у него просто сдали нервы. Он начал ревновать мою сестру, говорил, что она гуляет. Бил. Оскорблял. Кипятком обливал. Я неоднократно видела синяки у нее на лице и теле.

Мы обращались за помощью в правоохранительные органы. Но нам сказали, что он является инвалидом, ему ничего не будет. Максимум - административный штраф или 5 суток ареста. В отчаянии несколько раз моя сестра предпринимала попытки суицида - попадала в больницу", - объяснила Райхан Давлетьярова.

Как отмечает женщина, в апреле 2023 года ее сестра сбежала из дома. 10 месяцев она проживала в съемной квартире. Боялась выходить на улицу.

По словам Райхан Давлетьяровой, бывший муж ее разыскивал, а в адрес дочери отправлял страшные угрозы. Сейчас сын находится с отцом. Как сообщила Райхан, ее племянница убежала от отца к бабушке, потому что тот грубо вел себя.

В настоящее время, говорит женщина, бывший муж ее сестры съехал из квартиры. Вместе с сыном живет в неприспособленном для жилья спорткомплексе.

Райхан Давлетьярова обратилась в органы опеки, чтобы они вмешались в ситуацию и защитили детей.

"Действия сестры мы не оправдываем. Но она была загнана в угол. Она боялась мужа всю жизнь, поэтому пошла на этот шаг - нанять киллера. Она сейчас выдохнула, наверное, когда ее закрыли в изоляторе, ведь там бывший муж ее не достанет", - поделилась Райхан.

Напомним, ранее стало известно, что полиция Западно-Казахстанской области предотвратила заказное убийство, были задержаны два человека. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится в безопасности. Уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. Проводятся следственные действия.

Позже появились подробности организации заказного убийства. По словам начальника ДП ЗКО, предполагаемым заказчиком преступления является 40-летняя жена потерпевшего, не желавшая делить имущество и 12-летнего ребенка со своим мужем. В браке они находились около 14 лет. Отмечалось, что подозреваемая передала организатору преступления 1,3 млн тенге, а в общей сложности она должна была отдать 2 млн тенге.

Отметим, что по ч.2 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК, что и за оконченное преступление.