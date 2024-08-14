Заказное убийство предотвратили в ЗКО: дело передали в суд

В марте в Западно-Казахстанской области была задержана женщина, которую заподозрили в покушении на убийство супруга. Спустя несколько месяцев дело передали в суд, передает "Мой город".

Напомним, в марте этого года полиция ЗКО предотвратила заказное убийство, были задержаны два человека. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает, а уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. В преступлении подозревают супругу потерпевшего.

"По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства она передала организатору 1,3 млн тенге", - сообщили тогда в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в Аксае. И теперь, спустя пять месяцев уголовное дело передали в суд - его будут рассматривать в специализированном межрайонном уголовном суде. На скамье подсудимых - двое человек. Дата предварительного слушания еще неизвестна.

Позже в областном департаменте полиции сообщили, что предполагаемым заказчиком преступления была 40-летняя жена потерпевшего. Она не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет, у них был совместный бизнес и несколько квартир.

Через несколько дней сестра задержанной озвучила свою версию произошедших событий.