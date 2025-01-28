Заказное убийство в ЗКО: главного свидетеля не могут найти

В ЗКО не могут найти главного свидетеля по делу о заказном убийстве, который и заявил в полицию о готовящемся преступлении. Его доставят на суд принудительно, передает "Мой город".

В специализированном межрайонном уголовном суде продолжается процесс по делу о заказном убийстве в Аксае. На скамье подсудимых - 40-летняя женщина и 33-летний мужчина. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели.

Из обвинительного акта следует, что женщина на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа. В качестве заказчика она обратилась к подсудимому и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала оплату в 2 миллиона тенге. Подсудимый из корыстных побуждений начал искать такого человека.

Сегодня, 28 января, должны были допросить главного свидетеля по делу. Именно он, по версии следствия, должен был выполнить роль исполнителя и убить бывшего супруга. Однако он обратился в полицию и сообщил о готовящемся преступлении, после чего подсудимые были задержаны.

Но выслушать свидетеля не удалось, так как он на суд не явился. Прокурор Дина Изтлеуова ходатайствовала о том, чтобы его принудительно доставили в зал судебного заседания.

Адвокаты поддержали гособвинителя и попросили суд допросить свидетеля не онлайн, а офлайн.

"Самый важный и ключевой свидетель. Он должен быть допрошен в зале. Есть длительные стенограммы. Прошу ни в коем случае не допускать его допроса онлайн", - сказала адвокат Тамара Сарсенова.

Адвокаты Сая Утяпов и Самат Абуев также поддержали коллег. По их словам, заявителя "никто никогда не видел".

"Уголовное дело начато еще в феврале. За этот год мы ни разу не видела его вживую, все следственные действия проводились без него, очные ставки тоже. Мы даже не знаем, живой он вообще и как он себя чувствует. Мы хотели бы его увидеть", - сказал адвокат Сая Утяпов.

Напомним, в марте прошлого года полиция ЗКО предотвратила заказное убийство. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает. По подозрению в преступлении задержали экс-супругу потерпевшего и ее знакомого. По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства женщина передала организатору 1,3 млн тенге.

После новости о задержании в ДП ЗКО рассказали подробности дела. Так, по информации ведомства, предполагаемая заказчица не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет, у них был совместный бизнес и несколько квартир.

Также сестра подозреваемой озвучила свою версию произошедших событий. В середине августа стало известно, что дело передали в суд.

Представитель потерпевшего на судебном заседании сообщил, что мужчина каких-либо претензий к бывшей супруге не имеет.

В начале 2025 года во время судебных заседаний потерпевший по делу о заказном убийстве вел себя агрессивно, угрожал и выражался нецензурной бранью, за что получил штраф.