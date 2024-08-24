Заказное убийство в ЗКО: потерпевший отказался от претензий к бывшей жене

В Уральске начался судебный процесс по делу об организации убийства, в котором обвиняют бывшую жену потерпевшего и ее 33-летнего знакомого, передает "Мой город".

На скамье подсудимых оказались 40-летняя женщина и 33-летний мужчина. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору.

Процесс начался с ходатайства адвоката Тамары Сарсеновой. Она просила изменить меру пресечения в отношении подсудимой.

"Моя подзащитная не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности. У нее есть двое несовершеннолетних детей, которые нуждаются в ней. Она уже полгода сидит под арестом, режим не нарушала. У нее есть постоянное место жительства. Просим суд отпустить ее под домашний арест", - сказала Тамара Сарсенова.

Адвокат второго подсудимого ходатайство коллеги поддержал и заявил, что у его подзащитного глаукома обоих глаз и сахарный диабет, а содержание под стражей может усугубить его состояние.

Из обвинительного акта следует, что обвиняемая на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа.

"Для этого она обратилась к знакомому и попросила его найти огнестрельное оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала в качестве оплаты сумму в два миллиона тенге. Подсудимый из корыстных побуждений начал искать такого человека", - зачитала прокурор.

По словам гособвинителя, в декабре 2023 года для исполнения задуманного преступного плана мужчина обратился к своему ранее судимому знакомому и предложил ему "выполнить заказ".

Однако последний сообщил об этом в полицию. С 20 по 26 февраля подсудимые готовились к убийству и стали выжидать подходящий момент. Преступление планировали совершить на территории спортивного комплекса в городе Аксай. Там же подсудимый передал знакомому 500 тыс. тенге в качестве предоплаты, отвертку для взлома оконной рамы, перчатки, медицинскую маску и очки.

"24 февраля обвиняемый передал знакомому еще 800 тысяч тенге. 26 февраля около 18.00 проведена имитация убийства мужчины, после чего подозреваемых задержали сотрудники полиции. Таким образом подсудимые собирались совершить особо тяжкое преступление, однако оно не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. Убийство было предотвращено", - отметила прокурор.

Самого потерпевшего в суде не было. Однако его представитель Ерлан Бердигалиев сообщил, что он каких-либо претензий к бывшей супруге не имеет. Судьбу второго обвиняемого он решил доверить суду.

"Мой доверитель сейчас находится не в ЗКО. Он устраивает сына в школу олимпийского резерва, поэтому сегодня отсутствует. Однако на последующие процессы он вряд ли сможет приходить. У него нет обеих ног. Может присутствовать на процессе только по видеосвязи. Но он отказался от претензий. Будем пытаться вытащить подсудимую", - сказал Ерлан Бердигалиев.

Обвиняемые попросили провести суд с участием присяжных заседателей. Женщина заявила о своей невиновности и сообщила, что готова доказывать свою правоту. Также подсудимые сказали, что хотят гласности, поэтому не были против присутствия журналистов на процессе.

Главное судебное разбирательство с участием присяжных заседателей назначили на 6 сентября.

Напомним, в марте этого года полиция ЗКО предотвратила заказное убийство, были задержаны два человека. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает, а уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. В преступлении заподозрили супругу потерпевшего и ее знакомого. По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства женщина передала организатору 1,3 млн тенге.

После новости о задержании в ДП ЗКО рассказали подробности дела. Так, по информации ведомства, предполагаемая заказчица не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет, у них был совместный бизнес и несколько квартир.

Также сестра подозреваемой озвучила свою версию произошедших событий. В середине августа стало известно, что дело передали в суд.