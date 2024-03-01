"Не желала делить имущество с мужем": заказное убийство предотвратили в ЗКО (видео)

Заказное убийство мужчины предотвратила полиция в Западно-Казахстанской области. Подозреваемой в организации покушения оказалась супруга потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полиция Западно-Казахстанской области предотвратила заказное убийство, задержаны два человека.

"Оперативниками УБОП региона заказное убийство было предотвращено. Задержаны двое жителей ЗКО. Установлено, что заказчиком преступления является жена, которая не желала делить имущество со своим мужем", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сообщается также, что у подозреваемых изъяты вещественные доказательства.

"По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства она передала организатору 1,3 млн тенге", – сообщили в пресс-службе МВД.

С санкции суда в отношении обоих избрана мера пресечения "содержание под стражей". Уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. Проводятся следственные действия.

При этом жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится в безопасности. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

Добавим, в марте прошлого года полиция Астаны предотвратила заказное убийство 57-летней женщины. Подозреваемым оказался супруг ее родственницы – его задержали. Сообщалось, что за совершение преступления было заплачено 10 млн тенге.

В январе этого года мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, его сообщника – на семь с половиной годам.

В октябре прошлого года столичная полиция задержала двух человек, подозреваемых в намерении совершить убийство. Отмечалось, что один из них был заказчиком преступления, другой – исполнителем.