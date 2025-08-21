jitsu gif
      Дело о заказном убийстве мужа: жительнице ЗКО грозит более 7 лет лишения свободы

      Опубликовано:

      Суд в Уральске
      Суд в Уральске. Фото: Арайлым Усербаева/mgorod.kz

      В Западно-Казахстанской области завершилось рассмотрение уголовного дела по заказному убийству в Аксае. По версии обвинения, жена пыталась избавиться от мужа, сообщает издание "Мой город".

      По данным следствия, из корыстных целей подсудимая решила избавиться от мужа и наняла киллера. Тот за 2 миллиона тенге должен был убить ее супруга.

      "Прокурор Дина Изтлеуова, выступая на прениях, заявила, что вина подсудимых доказана, и запросила для женщины 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Мужчину также попросили признать виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

      Отметим, что дела рассматривает второй состав присяжных заседателей. Ранее первый состав присяжных распустили по просьбе прокурора Доспола Жубанова. Сами подсудимые и их защитники заявили, что полностью не согласны с обвинением и попросили присяжных оправдать их", - пишет издание.

      Адвокат Эльвиры Еркебаевой Тамара Сарсенова считает, что это полнейшее беззаконие.

      "В обвинительном акте говорится, что он имитировал роль киллера. Статья ушла шесть лет назад, а прокурор и суд считают, что это возможно. Множественные нарушения здесь. Суд считает, что это законно. Прокуроры запросили сроки для лишения свободы на таком "сыром" деле и чистейших провокациях. Об этом говорит экспертиза", - заявила Тамара Сарсенова.

      Напомним, в марте прошлого года полиция ЗКО предотвратила заказное убийство. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает. По подозрению в преступлении задержали экс-супругу потерпевшего и ее знакомого. По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства женщина передала организатору 1,3 млн тенге.

      После новости о задержании в ДП ЗКО рассказали подробности дела. Так, по информации ведомства, предполагаемая заказчица не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет, у них был совместный бизнес и несколько квартир.

      Также сестра подозреваемой озвучила свою версию произошедших событий. В середине августа стало известно, что дело передали в суд.

      Представитель потерпевшего на судебном заседании сообщил, что мужчина каких-либо претензий к бывшей супруге не имеет.

      В начале 2025 года во время судебных заседаний потерпевший по делу о заказном убийстве вел себя агрессивно, угрожал и выражался нецензурной бранью, за что получил штраф.

      А в июне сообщалось, что в ЗКО не могут найти главного свидетеля по делу о заказном убийстве, который и заявил в полицию о готовящемся преступлении.

