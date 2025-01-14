Заказное убийство в ЗКО: потерпевшего наказали за неуважение к суду и угрозы

В ЗКО потерпевший по делу о заказном убийстве во время судебных заседаний вел себя агрессивно, угрожал и выражался нецензурной бранью, за что получил штраф, передает "Мой город".

В специализированном межрайонном уголовном суде проходит судебный процесс по делу о заказном убийстве. Двух подсудимых обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели.

Из обвинительного акта следует, что женщина на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа. В качестве заказчика она обратилась к знакомому и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала в качестве оплаты сумму в 2 миллиона тенге. По версии обвинения, мужчина из корыстных побуждений начал искать такого человека.

По словам гособвинителя, в декабре 2023 года для исполнения задуманного преступного плана он обратился к своему ранее судимому знакомому и предложил "выполнить заказ". Однако последний обратился в полицию и сообщил о готовящемся преступлении. 26 февраля мужчину и женщину задержали стражи порядка.

Ранее в суде допросили маму подсудимой, ее сестру и тетю. Они в один голос твердили, что жизнь женщины с мужем была невыносимой. Она часто ходила заплаканной и с синяками.

Изначально она боялась уйти от него из-за страха, а когда решилась на это, то, по словам свидетелей, столкнулась с бездействием сотрудников полиции, которые лишь выписывали защитные предписания, а по факту ничем помочь ей не могли. Женщина даже была вынуждена прятаться от бывшего супруга.

Сам потерпевший, бывший муж подсудимой, участвует в процессах онлайн. Мужчина - инвалид, у него нет обеих ног. Он на первом же судебном заседании заявил, что не имеет претензий к подсудимым, однако вел себя крайне агрессивно, выражался нецензурной бранью и угрожал адвокатам.

Сегодня, 14 января, судебный процесс продолжился допросом подруги подсудимой. Женщина переехала в Россию и участвовала в суде онлайн.

Свидетель рассказала, что дружила с подсудимой и жила с ее семьей по соседству. Женщина отозвалась об обвиняемой как о добром, ответственном, отзывчивом человеке, который очень любил своих детей. О потерпевшем свидетель сказала лишь то, что "его в Аксае знают все".

"Я видела ее и в слезах, и с синяками на руках. Мы работали вместе, часто видела, как она после обеденного перерыва приходила из дома заплаканной. Она такой человек, который особо не жалуется никогда. Но когда я начала расспрашивать, она рассказала, что в семье все зависит от мужа. Он ее и за руки хватал, отсюда и синяки оставались. Она боялась идти снимать побои и говорила, что ей все равно никто не поможет. Однажды даже кипятком облил", - рассказала подруга подсудимой.

Допрос свидетеля все время прерывал потерпевший, который то и дело задавал ей вопросы, перебивал, эмоционально опровергал ее слова и даже угрожал словами: "Я с тобой потом пообщаюсь". Адвокат Сая Утяпов ходатайствовал о том, чтобы суд привлек потерпевшего к ответственности.

"Это уже не первый раз повторяется. Мы и в прошлый раз просили суд привлечь его к ответственности. Он угрожает, мы все это слышали. Он мешает процессу, сделайте хотя бы замечание", - обратился адвокат к судье.

После этого судья Динара Гильманова сделала несколько замечаний потерпевшему, однако результатов это не дало. Она прервала судебный процесс и огласила постановление о привлечении потерпевшего к ответственности за неуважение к суду.

"Во время суда установлен факт проявления неуважения к суду. Потерпевший несколько раз перебивал свидетелей и адвокатов. Председательствующий судья сделала замечания, но потерпевший вновь нарушил порядок. Ранее он применял нецензурную брань", - зачитала Динара Гильманова.

Таким образом мужчину оштрафовали на 3 МРП (11 796 тенге). Сам потерпевший после этого заявил, что больше не желает присутствовать на заседаниях.

Напомним, в марте прошлого года полиция ЗКО предотвратила заказное убийство. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает, а уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. По подозрению преступлении задержали супругу потерпевшего и ее знакомого. По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства женщина передала организатору 1,3 млн тенге.

После новости о задержании в ДП ЗКО рассказали подробности дела. Так, по информации ведомства, предполагаемая заказчица не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет, у них был совместный бизнес и несколько квартир.

Также сестра подозреваемой озвучила свою версию произошедших событий. В середине августа стало известно, что дело передали в суд.

Представитель потерпевшего сообщил, что мужчина каких-либо претензий к бывшей супруге не имеет.