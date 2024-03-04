"Было несколько квартир и бизнес": появились подробности о заказном убийстве в ЗКО

Появились новые подробности заказного убийства мужчины, которое предотвратила полиция в ЗКО. Подозреваемая в организации покушения на супруга не хотела делить имущество и ребенка, передает "Мой город".

Начальник ДП ЗКО Арман Оразалиев сообщил, что предполагаемым заказчиком преступления является 40-летняя жена потерпевшего. Она не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет.

"Данный инцидент произошел в Аксае. У супругов было несколько квартир и совместный бизнес. По данным следствия, женщина передала 33-летнему организатору преступления 1,3 млн тенге. По предварительным данным, в общей сложности она должна была отдать 2 млн тенге.

На эти деньги подозреваемый должен был приобрести пистолет и убить мужчину. О готовившемся преступлении нам стало известно за большое количество дней, а задержали подозреваемых 26 февраля. Мы предотвратили убийство, потерпевший жив и здоров", - рассказал Арман Оразалиев.

Полицейские расследуют уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Проводятся следственные действия.

Ранее задержанные к уголовной ответственности не привлекались. Сейчас они находятся под стражей.

Напомним, 1 марта стало известно, что полиция Западно-Казахстанской области предотвратила заказное убийство, были задержаны два человека. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится в безопасности.

Отметим, что по ч.2 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК, что и за оконченное преступление.