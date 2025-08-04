Вице-министра транспорта Казахстана задержал КНБ
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Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании вице-министра транспорта. Его подозревают в коррупционном преступлении, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
"Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта РК.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, с конца июня министерство транспорта возглавляет бывший председатель правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев.
Согласно официальной информации на сайте Минтранспорта, у него есть три заместителя, то есть вице-министра:
- Сатжан Аблалиев,
- Талгат Ластаев,
- Максат Калиакпаров.
Напомним, 30 июня Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Директором Службы по противодействию коррупции был назначен Нуржан Кусаинов.
Позже стало известно, чем будет заниматься новая служба в составе КНБ.
В середине прошлого месяца Служба по противодействию коррупции КНБ сообщила о первом задержании. Отмечалось, что руководителя управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области подозревают в получении взятки.
23 июля был задержан руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Кызылординской области. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Избрана мера пресечения - содержание под стражей.
А в начале августа сообщалось, что Службой по противодействию коррупции КНБ зарегистрировано 17 уголовных дел.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2271813-vice-ministra-transporta-zaderzhal-knb/
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