Вице-министра транспорта Казахстана задержал КНБ

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании вице-министра транспорта. Его подозревают в коррупционном преступлении, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

"Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта РК.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, с конца июня министерство транспорта возглавляет бывший председатель правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев.

Согласно официальной информации на сайте Минтранспорта, у него есть три заместителя, то есть вице-министра:

Сатжан Аблалиев,

Талгат Ластаев,

Максат Калиакпаров.

Напомним, 30 июня Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Директором Службы по противодействию коррупции был назначен Нуржан Кусаинов.

Позже стало известно, чем будет заниматься новая служба в составе КНБ.

В середине прошлого месяца Служба по противодействию коррупции КНБ сообщила о первом задержании. Отмечалось, что руководителя управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области подозревают в получении взятки.

23 июля был задержан руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Кызылординской области. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Избрана мера пресечения - содержание под стражей.

А в начале августа сообщалось, что Службой по противодействию коррупции КНБ зарегистрировано 17 уголовных дел.

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