Токаев назначил главу реорганизованного Антикора после включения службы в состав КНБ

Нуржан Кусаинов сегодня был назначен директором Службы по противодействию коррупции при КНБ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Ранее Антикор был реорганизован

По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил Нуржана Кусаинова директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК.

Напомним, в понедельник, 30 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ.

Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

Вскоре глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.

Кроме того, в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме.

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