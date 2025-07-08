Токаев назначил главу реорганизованного Антикора после включения службы в состав КНБ
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Нуржан Кусаинов сегодня был назначен директором Службы по противодействию коррупции при КНБ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Ранее Антикор был реорганизован
По данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением назначил Нуржана Кусаинова директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК.
Напомним, в понедельник, 30 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ.
Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.
Вскоре глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.
Кроме того, в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2263311-tokaev-naznachil-glavu-reorganizovannogo-antikora-posle-vklyucheniya-sluzhby-v-sostav-knb/
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