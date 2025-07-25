Еще одного высокопоставленного чиновника задержала новая служба КНБ
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Еще одного высокопоставленного чиновника задержала новая служба КНБ. На этот раз - в Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 23 июля Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Кызылординской области.
"Он подозревается в организации коррупционной схемы, позволявшей получать материальную прибыль от недропользователей на системной основе", - рассказали в КНБ.
В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся следственные мероприятия по п.3 ч.4 ст.362 (Превышение власти или должностных полномочий) и ч.1 ст.364 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК РК. Избрана мера пресечения - содержание под стражей.
В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.
Недавно Служба по противодействию коррупции КНБ сообщила о первом задержании. Отмечалось, что руководителя управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области подозревают в получении взятки.
Напомним, 30 июня этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Директором Службы по противодействию коррупции был назначен Нуржан Кусаинов.
Позже стало известно, чем будет заниматься новая служба в составе КНБ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268990-eshche-odnogo-chinovnika-zaderzhala-novaya-sluzhba-knb/
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