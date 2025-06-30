Назначен новый министр транспорта Казахстана

Новым министром транспорта Республики Казахстан назначен Сауранбаев Нурлан Ермекович. Соответствующий указ подписал Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на сайте правительства РК, Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году в городе Джамбуле.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Центр обучения нефтяной промышленности (Италия). По специальностям экономист, магистр нефтяного администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1991 году руководителем частной коммерческой компании, где проработал до 1997 года.

1997-1998 годы — исполнительный директор Конгресса предпринимателей РК.

С 1998 по 2000 год — директор департамента РГП «Қазақстан темір жолы».

С 2000 по 2002 год — первый вице-президент, генеральный менеджер, руководитель группы по управлению проектом реконструкции ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» ЗАО «ННК «Казахойл».

2002-2004 годы — директор Департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО «НК «КазМунайГаз».

С 2004 по 2007 год — генеральный директор ТОО «ТенизСервис».

С 2007 по 2010 год — управляющий директор акционерного общества НК «КазМунайГаз».

С 2010 по 2011 год — советник заместителя председателя правления, управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына».

В 2011-2014 годах — вице-министр индустрии и новых технологий.

С 2014 по 2016 год — заместитель министра обороны.

С 2016 по 2017 год — руководитель оргкомитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

В 2017-2018 годах — аким Шымкента.

С 2019 года по 2021 год работал заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента.

В апреле 2021 года был назначен председателем правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".