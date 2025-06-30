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    Политика

      Назначен новый министр транспорта Казахстана

      Опубликовано:

      Нурлан Сауранбаев
      Нурлан Сауранбаев. Фото: primeminister.kz

      Новым министром транспорта Республики Казахстан назначен Сауранбаев Нурлан Ермекович. Соответствующий указ подписал Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщается на сайте правительства РК, Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году в городе Джамбуле. 

      Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Центр обучения нефтяной промышленности (Италия). По специальностям экономист, магистр нефтяного администрирования.

      Трудовую деятельность начал в 1991 году руководителем частной коммерческой компании, где проработал до 1997 года.

      1997-1998 годы — исполнительный директор Конгресса предпринимателей РК.

      С 1998 по 2000 год — директор департамента РГП «Қазақстан темір жолы».

      С 2000 по 2002 год — первый вице-президент, генеральный менеджер, руководитель группы по управлению проектом реконструкции ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» ЗАО «ННК «Казахойл».

      2002-2004 годы — директор Департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО «НК «КазМунайГаз».

      С 2004 по 2007 год — генеральный директор ТОО «ТенизСервис».

      С 2007 по 2010 год — управляющий директор акционерного общества НК «КазМунайГаз».

      С 2010 по 2011 год — советник заместителя председателя правления, управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына».

      В 2011-2014 годах — вице-министр индустрии и новых технологий.

      С 2014 по 2016 год — заместитель министра обороны.

      С 2016 по 2017 год — руководитель оргкомитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

      В 2017-2018 годах — аким Шымкента.

      С 2019 года по 2021 год работал заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента.

      В апреле 2021 года был назначен председателем правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

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