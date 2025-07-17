Стало известно, чем будет заниматься Служба по противодействию коррупции в составе КНБ
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На днях был подписан указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" - утверждено положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК, передает NUR.KZ.
Указ, подписанный президентом, опубликован в Эталонном контрольном банке НПА РК.
Согласно тексту документа, Служба по противодействию коррупции является ведомством КНБ РК, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.
Задачи Службы:
- выработка предложений по разработке и реализации антикоррупционной политики;
- выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;
- иные задачи, предусмотренные законами РК и актами президента РК.
Права и обязанности:
- вносить предложения по вопросам противодействия коррупции;
- запрашивать и получать от государственных органов, организаций, должностных лиц необходимую информацию и материалы;
- проводить контрразведывательные, общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия;
- проводить анализ практики оперативно-розыскной и следственной работы, досудебного расследования по коррупционным преступлениям, а также контрразведывательной деятельности;
- по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;
- изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества;
- использовать изоляторы временного содержания и следственные изоляторы;
- вносить государственным органам и организациям представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения;
- требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов, должностных лиц и субъектов квазигосударственного сектора;
- совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными правонарушениями;
- конвоировать задержанных;
- внедрять и развивать информационные системы и цифровые инструменты для выявления коррупционных правонарушений;
- принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершённых или готовящихся преступлениях;
- проводить мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, находящихся в розыске;
- организовывать в пределах установленной компетенции экстрадицию находящихся в розыске.
Функции Службы:
- участие в разработке и реализации документов системы государственного планирования Казахстана в сфере противодействия коррупции;
- применение специальных и других технических средств в ходе проведения негласных следственных действий;
- защита и поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений и их согласование;
- изучение передового международного опыта противодействия коррупции и внедрение эффективных моделей на национальном уровне;
- обеспечение защиты государственных секретов и служебной информации ограниченного распространения, а также противодействие техническим разведкам;
- профилактика и предупреждение правонарушений среди личного состава.
Отмечается, что департаменты Антикора в регионах страны будут присоединены к департаментам КНБ в результате их реорганизации.
30 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.
Вскоре глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.
Кроме того, в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме.
Позднее Нуржан Кусаинов был назначен директором Службы по противодействию коррупции при КНБ.
А глава КНБ Казахстана Ермек Сагимбаев высказался о реорганизации Антикоррупционной службы, отметив, что это дает КНБ больше ресурсов для выявления и пресечения масштабных, системных злоупотреблений.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2266092-stalo-izvestno-chem-budet-zanimatsya-sluzhba-po-protivodeystviyu-korrupcii-v-sostave-knb/
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