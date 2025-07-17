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    Стало известно, чем будет заниматься Служба по противодействию коррупции в составе КНБ

    Опубликовано:

    Эмблема КНБ и флаг
    Эмблема КНБ. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

    На днях был подписан указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" - утверждено положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК, передает NUR.KZ.

    Указ, подписанный президентом, опубликован в Эталонном контрольном банке НПА РК.

    Согласно тексту документа, Служба по противодействию коррупции является ведомством КНБ РК, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

    Задачи Службы:

    • выработка предложений по разработке и реализации антикоррупционной политики;
    • выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;
    • иные задачи, предусмотренные законами РК и актами президента РК.

    Права и обязанности:

    • вносить предложения по вопросам противодействия коррупции;
    • запрашивать и получать от государственных органов, организаций, должностных лиц необходимую информацию и материалы;
    • проводить контрразведывательные, общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия;
    • проводить анализ практики оперативно-розыскной и следственной работы, досудебного расследования по коррупционным преступлениям, а также контрразведывательной деятельности; 
    • по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;
    • изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества;
    • использовать изоляторы временного содержания и следственные изоляторы;
    • вносить государственным органам и организациям представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения;
    • требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов, должностных лиц и субъектов квазигосударственного сектора;
    • совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными правонарушениями;
    • конвоировать задержанных;
    • внедрять и развивать информационные системы и цифровые инструменты для выявления коррупционных правонарушений; 
    • принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершённых или готовящихся преступлениях;
    • проводить мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, находящихся в розыске;
    • организовывать в пределах установленной компетенции экстрадицию находящихся в розыске.

    Функции Службы:

    • участие в разработке и реализации документов системы государственного планирования Казахстана в сфере противодействия коррупции;
    • применение специальных и других технических средств в ходе проведения негласных следственных действий;
    • защита и поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции;
    • участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений и их согласование;
    • изучение передового международного опыта противодействия коррупции и внедрение эффективных моделей на национальном уровне;
    • обеспечение защиты государственных секретов и служебной информации ограниченного распространения, а также противодействие техническим разведкам;
    • профилактика и предупреждение правонарушений среди личного состава.

    Отмечается, что департаменты Антикора в регионах страны будут присоединены к департаментам КНБ в результате их реорганизации.

    30 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

    Вскоре глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.

    Кроме того, в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме.

    Позднее Нуржан Кусаинов был назначен директором Службы по противодействию коррупции при КНБ.

    А глава КНБ Казахстана Ермек Сагимбаев высказался о реорганизации Антикоррупционной службы, отметив, что это дает КНБ больше ресурсов для выявления и пресечения масштабных, системных злоупотреблений.

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