Стало известно, чем будет заниматься Служба по противодействию коррупции в составе КНБ

На днях был подписан указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" - утверждено положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК, передает NUR.KZ.

Указ, подписанный президентом, опубликован в Эталонном контрольном банке НПА РК.

Согласно тексту документа, Служба по противодействию коррупции является ведомством КНБ РК, осуществляющим выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Задачи Службы:

выработка предложений по разработке и реализации антикоррупционной политики;

выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений;

иные задачи, предусмотренные законами РК и актами президента РК.

Права и обязанности:

вносить предложения по вопросам противодействия коррупции;

запрашивать и получать от государственных органов, организаций, должностных лиц необходимую информацию и материалы;

проводить контрразведывательные, общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия;

проводить анализ практики оперативно-розыскной и следственной работы, досудебного расследования по коррупционным преступлениям, а также контрразведывательной деятельности;

по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;

изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества;

использовать изоляторы временного содержания и следственные изоляторы;

вносить государственным органам и организациям представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения;

требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов, должностных лиц и субъектов квазигосударственного сектора;

совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными правонарушениями;

конвоировать задержанных;

внедрять и развивать информационные системы и цифровые инструменты для выявления коррупционных правонарушений;

принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершённых или готовящихся преступлениях;

проводить мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, находящихся в розыске;

организовывать в пределах установленной компетенции экстрадицию находящихся в розыске.

Функции Службы:

участие в разработке и реализации документов системы государственного планирования Казахстана в сфере противодействия коррупции;

применение специальных и других технических средств в ходе проведения негласных следственных действий;

защита и поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции;

участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений и их согласование;

изучение передового международного опыта противодействия коррупции и внедрение эффективных моделей на национальном уровне;

обеспечение защиты государственных секретов и служебной информации ограниченного распространения, а также противодействие техническим разведкам;

профилактика и предупреждение правонарушений среди личного состава.

Отмечается, что департаменты Антикора в регионах страны будут присоединены к департаментам КНБ в результате их реорганизации.

30 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

Вскоре глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.

Кроме того, в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме.

Позднее Нуржан Кусаинов был назначен директором Службы по противодействию коррупции при КНБ.

А глава КНБ Казахстана Ермек Сагимбаев высказался о реорганизации Антикоррупционной службы, отметив, что это дает КНБ больше ресурсов для выявления и пресечения масштабных, системных злоупотреблений.

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