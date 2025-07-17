Служба по противодействию коррупции КНБ сообщила о первом задержании (видео)

Службой по противодействию коррупции КНБ задержан руководитель управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области по подозрению в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Иная информация в интересах следствия в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, 30 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ.

Вскоре глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.

Кроме того, в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме.

Позднее Нуржан Кусаинов был назначен директором Службы по противодействию коррупции при КНБ.

Сегодня стало известно, чем будет заниматься новая служба в составе КНБ. Отметим, что это первое задержание, о котором сообщило данное ведомство.

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