Токаев реорганизовал Антикор и передал его в ведение КНБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановляю реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Также президент постановил образовать ведомство Комитета национальной безопасности – Службу по противодействию коррупции КНБ РК.

Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

КНБ должен быть в течение месяца внести на рассмотрение президента проект Положения о Службе, а также совместно с правительством и Агентством по делам госслужбы предложения по перераспределению штатной численности реорганизованного Антикора.

Напомним, сегодня Токаев подписал закон, упраздняющий местную полицейскую службу. В апреле этого года депутаты мажилиса уже одобрили проект закона, которым предлагается реорганизовать местную полицейскую службу.

Также президентом был подписан закон "О территориальной обороне". Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан