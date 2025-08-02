Стало известно, сколько уголовных дел завела новая служба КНБ

Стало известно о результатах деятельности новой Службы по противодействию коррупции КНБ РК в июле 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Службой по противодействию коррупции КНБ РК в июле зарегистрировано 17 фактов правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК:

- ст.362 (Превышение власти или должностных полномочий) – 3;

- ст.366 (Получение взятки) – 5;

- ст.367 (Дача взятки) – 4;

- ст.190 (Мошенничество) – 2;

- ст.147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) – 1;

- ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) – 1;

- ст.364 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) – 1.

Направлено в суд 16 уголовных дел по статьям УК РК:

- ст.189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) – 1;

- ст.190 (Мошенничество) –6;

- ст. 206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации) – 1;

- ст.218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) – 1;

- ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) – 1;

- ст.366 (Получение взятки) – 2;

- ст.367 (Дача взятки)– 3;

- ст.433 (Укрытие уголовного правонарушения) – 1.

По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 619,1 млн тенге.

За сообщение о коррупции поощрено 2 лица на сумму 471,84 тыс. тенге.

Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, 30 июня этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Директором Службы по противодействию коррупции был назначен Нуржан Кусаинов.

Позже стало известно, чем будет заниматься новая служба в составе КНБ.

17 июля Служба по противодействию коррупции КНБ сообщила о первом задержании. Отмечалось, что руководителя управления Департамента государственных доходов по Акмолинской области подозревают в получении взятки.

23 июля был задержан руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Кызылординской области. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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