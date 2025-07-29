Глава "НеМолчиKZ" Дина Тансари заявила о полученном статусе политического беженца в Черногории

Общественница Дина Тансари (Смаилова) в личных аккаунтах в соцсетях заявила, что она и ее супруг получили в Черногории статус политических беженцев, передает NUR.KZ.

Глава ОФ "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) опубликовала на своей странице в Instagram информацию о том, что она и ее супруг получили статус политических беженцев.

"Дина и Алмат получили статус политбеженцев. Теперь они под международной защитой. Международный правовой статус защищает от экстрадиции на родину, где человеку угрожает опасность", - сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры РК с просьбой прокомментировать заявление общественницы. Напомним, в апреле текущего года именно в Генпрокуратуре сообщили, что Тансари запросила убежище в Черногории.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что Дину Тансари объявили в розыск. Информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов ГП РК.

После этого в МВД заявили, что в отношении Дины Тансари возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству.

В декабре 2023 года суд Усть-Каменогорска вынес решение об аресте Дины Тансари (Смаиловой). Позже в МВД раскрыли некоторые подробности дела в отношении Тансари.

В апреле этого года суд Черногории отказал в экстрадиции Тансари в Казахстан. Позже в Генпрокуратуре РК пояснили, почему так произошло.

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