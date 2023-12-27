Дину Тансари объявили в розыск

Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари (Динару Смаилову) объявили в розыск. Информация опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов ГП РК, передает NUR.KZ.

По данным официального сайта, Динару Смаилову разыскивает УП Усть-Каменогорска. Розыскное дело было зарегистрировано 27 декабря 2023 года.

Скриншот: qamqor.gov.kz

Как ранее сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области, 16 октября Иртышским ОП УП Усть-Каменогорска было начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

Стражи порядка начали соответствующие следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка.

"Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - отмечали в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.