Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дину Тансари объявили в розыск

Опубликовано:

Динара Смаилова
Динара Смаилова. Фото: t.me/dina_tansari

Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари (Динару Смаилову) объявили в розыск. Информация опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов ГП РК, передает NUR.KZ.

По данным официального сайта, Динару Смаилову разыскивает УП Усть-Каменогорска. Розыскное дело было зарегистрировано 27 декабря 2023 года.

Розыск Дины Тансари
Скриншот: qamqor.gov.kz

Как ранее сообщили в ДП Восточно-Казахстанской области, 16 октября Иртышским ОП УП Усть-Каменогорска было начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

Стражи порядка начали соответствующие следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка.

"Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - отмечали в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц; 

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052956-dinu-tansari-obyavili-v-rozysk/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.