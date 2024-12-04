В МВД прокомментировали арест счетов фонда "НеМолчиKZ"

В МВД Казахстана объяснили, почему был наложен арест на счета общественного фонда "НеМолчиKZ", передает NUR.KZ. Ранее об аресте счетов рассказала сама председатель фонда.

Председатель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) в своем Telegram-канале опубликовала пост о том, что фонд находится на грани закрытия.

"Фонд "НемолчиKZ" на грани закрытия! Этот факт важно проговорить вслух и не отворачиваться от реальности", - написала Тансари.

По ее словам, все карты фонда заблокированы, в том числе карты, действующие на территории Казахстана, Черногории и Грузии.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МВД прокомментировали ситуацию.

"В отношении руководителя фонда "Не молчи" Динары Смаиловой (Дина Тансари) расследовалось 6 уголовных дел из которых 2 по фактам мошенничеств. 27 декабря 2023 года с учетом добытых доказательств, Смаиловой предъявлено обвинение и она объявлена в розыск.

В ходе расследования установлены факты ложных публикаций и незаконного сбора денежных средств на счет гражданского супруга Смаиловой в нарушение требований законодательства, которые в последующем использовались в личных целях.

Так, с 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, регулярно объявляла сбор денег якобы для оказания помощи жертвам насилия. К примеру, только с 1 по 21 февраля 2024 года в социальной сети Instagram ей было опубликовано 10 публикаций с просьбой оказать материальную поддержку фонду донатами с указанием счета ее гражданского супруга в Казахстане и банковского счета в Республике Грузия",- сказано в комментарии МВД.

По данным полиции, по закону РК общественный фонд обязан проводить ежегодные аудиторские проверки, результаты которых нужно освещать в СМИ для обеспечения прозрачности деятельности общественной организации. По версии МВД, аудиторской проверки фонда "Не молчи" не было и данные не публиковались.

"В рамках расследования уголовных дел по фактам мошенничества, следственным органом было назначено аудиторское исследование деятельности этой организации. Проведенной аудиторской проверкой установлено, что на личный счет гражданского супруга Д. Смаиловой было совершено более 7 тыс. транзакций на сумму 56 миллионов 123 тысячи тенге.

Из этой суммы ревизорами подтверждается оплата услуг адвокатов потерпевших на 5 млн 608 тыс. тенге, оставшаяся сумма потрачена на нужды, не связанные с деятельностью фонда (магазины, рестораны, кофе-бумы, гостиницы, аптеки, счета родственников и т.д.).

По этим и другим фактам проводятся досудебные расследования по статье 190 Уголовного кодекса РК на основании выявленных признаков уголовных правонарушении",- сказано в сообщении.

В МВД добавили, что счета арестованы "для обеспечения требований норм уголовно-процессуального кодекса", расследование продолжается.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что основательницу фонда Дину Тансари объявили в розыск. Информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов ГП РК.

После этого в МВД заявили, что в отношении Дины Тансари возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству.

На следующий день суд Усть-Каменогорска вынес решение об аресте Дины Тансари (Смаиловой).