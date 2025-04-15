Почему Черногория отказала в экстрадиции главы фонда "НеМолчиKZ", объяснили в Генпрокуратуре

Почему основательницу фонда "НеМолчиKZ" Дину Смаилову (Дина Тансари) не экстрадировали из Черногории, пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры РК, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана, 14 апреля в Черногории была задержана гражданка Республики Казахстан Динара Смаилова (Дина Тансари).

"Она подозревается в том, что в группе с неустановленными лицами, обманным путем, злоупотребляя доверием неограниченного круга лиц, завладела денежными средствами граждан Казахстана.

На сегодня департаментами полиции города Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении гражданки Динары Смаиловой (Дины Тансари) возбуждены и расследуется шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству", - отмечается в сообщении.

Еще одно уголовное дело по мошенничеству возбуждено департаментом полиции Алматинской области по факту сбора денежных средств якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия.

"Смаилова, введя общественность в заблуждение, опубликовала ложный пост о насилии в одной семье, попросив своих подписчиков перечислить деньги на карточку своего супруга, указав реквизиты. Проведенным расследованием факт насилия не подтвердился. Но, согласно банковским сведениям, за указанное время Смаилова, опять же, успела собрать несколько миллионов тенге.

Вместе с тем, анализом банковских сведений, полученных с санкции суда, установлено, что Смаилова в нарушение требовании Закона "О некоммерческих организациях", которым регулируется финансовая деятельность Фонда, деньги от перечислений получала на личную карточку своего супруга. Более того, не имея права на распоряжение в личных целях, тратила их на свои нужды, находясь за рубежом", - отмечается в релизе прокуратуры.

Также, являясь учредителем фонда "Немолчи", Смаилова, по данным Генпрокуратуры, незаконно осуществляла сбор денежных средств от жителей Казахстана путем публикаций на странице "nemolchikz_official" социальной сети Instagram заведомо ложных сведений о предоставлении материальной помощи жертвам бытового и сексуального насилия.

Сообщается, что в органы полиции обратились 7 граждан о принятии мер в отношении Тансари по факту завладения путем обмана их денежными средствами.

Деяния Смаиловой заочно квалифицированы по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК - как мошенничество, совершенное неоднократно в особо крупном размере и следственным судом в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В последующем она объявлена в международный розыск.

"Интерполом МВД РК (структурное подразделение МВД, занимающееся международным взаимодействием с органами внутренних дел государств-членов Интерпола в борьбе с преступностью, с соблюдением национального законодательства и общепринятых прав и свобод человека) установлено местонахождение Смаиловой Д. в Черногории, в связи с чем Генеральная прокуратура направила запрос о ее выдаче в уполномоченные органы этой страны.

На сегодняшний день между Казахстаном и Черногорией нет международного договора о выдаче, в связи с чем указанным иностранным государством было отказано в экстрадиции Смаиловой", - отмечается в сообщении ведомства.

Несмотря на принятое судебное решение правоохранительными органами Казахстана, как отмечено в релизе, будет продолжена работа по привлечению ее к уголовной ответственности.

Иная информация согласно статье 201 УПК РК в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что основательницу фонда Дину Тансари объявили в розыск. Информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов ГП РК.

После этого в МВД заявили, что в отношении Дины Тансари возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству.

Тогда же, в декабре 2023-го, суд Усть-Каменогорска вынес решение об аресте Дины Тансари (Смаиловой). Позже в МВД раскрыли некоторые подробности дела в отношении Тансари. По данным правоохранителей, правзощитница публиковала ложные сведения, незаконно организовывала сборы денег, которые потом использовала в личных целях.

"С 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, регулярно объявляла сбор денег якобы для оказания помощи жертвам насилия. К примеру, только с 1 по 21 февраля 2024 года в социальной сети Instagram ей было опубликовано 10 публикаций с просьбой оказать материальную поддержку фонду донатами с указанием счета ее гражданского супруга в Казахстане и банковского счета в Республике Грузия", - заявляли в МВД.

На личный счет гражданского супруга Тансари, по данным полиции, было совершено более 7 тыс. транзакций на сумму более 56 млн тенге.

Сегодня суд Черногории отказал в экстрадиции председателя фонда "НеМолчиKZ" Дины Тансари в Казахстан, она была освобождена из-под стражи.