В чем подозревают объявленную в розыск Дину Тансари, рассказали в МВД

В отношении Дины Тансари (Динара Смаилова - настоящее имя) возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству, передает NUR.KZ со ссылкой на на МВД.

"Досудебным расследованием установлено, что Смаилова, являясь руководителем фонда “НеМолчиKZ”, позиционирует себя общественным деятелем, правозащитником и борцом с насилием в отношении женщин и детей. Свою деятельность широко освещает в социальных сетях. Однако многие публикации Смаиловой не соответствуют действительности, поскольку не подтверждены проведенными расследованиями и повлекли обоснованные жалобы отдельных граждан, чьи права были нарушены ее ложными постами", – говорится в сообщении на сайте МВД Polisia.kz.

Отмечается, что, как показало расследование и проведенные судебные экспертизы, глава фонда “НеМолчиKZ” писала публикации с обвинительным уклоном, основываясь исключительно на своем субъективном мнении.

"С 2021 года Смаилова, находясь за пределами Республики Казахстан, наряду с распространением ложной информации, на своих страницах в социальных сетях объявляла сбор денежных средств якобы для оказания помощи жертвам насилия. Так, в рамках уголовного дела по мошенничеству, расследуемого департаментом полиции Восточно-Казахстанской области, установлено, что в апреле текущего года Смаилова опубликовала ложные сведения о совершенном суициде несовершеннолетней девушкой в Усть-Каменогорске. Затем опубликовала посты с соболезнованиями семье погибшей и недоверием к опровержениям полиции.

Утверждала, что все-таки попытка суицида была и девушка находится больнице. Однако все эти публикации оказались ложными, так как в действительности суицида не было, уголовное дело по факту хулиганства, в котором пострадала несовершеннолетняя, направлено в суд. Несмотря на это, Смаилова объявила сбор денежных средств для адвоката потерпевшей и за время судебного процесса собрала более 20 млн тенге, из которых лишь небольшая часть была оплачена на командировочные расходы. Однако на суде стало известно, что услуги адвоката были оплачены самой потерпевшей стороной, что вызвало возмущение защитников подсудимых, выразивших недовольство предъявленным иском и обратившихся с заявлением", – сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД Самат Аисов.

Еще одно уголовное дело по мошенничеству возбуждено департаментом полиции Алматинской области по факту сбора денежных средств якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия.

"В данном случае Смаилова, введя общественность в заблуждение, опубликовала ложный пост о насилии в одной семье, попросив своих подписчиков перечислить деньги на карточку Каspi своего супруга, указав реквизиты. Проведенным расследованием факт насилия не подтвердился. Но согласно банковским сведениям за указанное время Смаилова опять же успела собрать несколько миллионов тенге.

Вместе с тем анализом банковских сведений, полученных с санкции суда, установлено, что Смаилова в нарушение требовании Закона “О некоммерческих организациях”, которым регулируется финансовая деятельность Фонда, деньги от перечислении получала на личную карточку своего супруга, более того, не имея права на распоряжение в личных целях, тратила их на свои нужды, находясь за рубежом", – сообщили в МВД.

В полиции отметили, что с учетом добытых доказательств органом следствия деяния Смаиловой заочно квалифицированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса и 27 декабря она объявлена в розыск. Досудебное расследование продолжается.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, сегодня основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари (Динару Смаилову) объявили в розыск. Информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов ГП РК.