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Генпрокуратура: Дина Тансари запросила убежище в Черногории

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Дина Тансари (Смаилова)
Дина Тансари (Смаилова). Фото: t.me/dina_tansari

Основательница фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) запросила убежище в Черногории, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как пояснили в надзорном органе, 15 апреля в рамках экстрадиционной процедуры черногорский суд освободил Дину Тансари (Смаилову) из-под стражи в связи с нерассмотренным ее ходатайством о предоставлении в Черногории убежища.

"Поскольку между Казахстаном и Черногорией международного договора о выдаче не имеется, решение о ее экстрадиции будет принято компетентными органами Черногории в соответствии со своим национальным законодательством.

В настоящее время сроки досудебного расследования по уголовному делу в Казахстане в отношении Смаиловой Д.Б. прерваны", - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что основательницу фонда Дину Тансари объявили в розыск. Информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов ГП РК.

После этого в МВД заявили, что в отношении Дины Тансари возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству.

Тогда же, в декабре 2023-го, суд Усть-Каменогорска вынес решение об аресте Дины Тансари (Смаиловой). Позже в МВД раскрыли некоторые подробности дела в отношении Тансари.

По данным правоохранителей, правзощитница публиковала ложные сведения, незаконно организовывала сборы денег, которые потом использовала в личных целях. На личный счет гражданского супруга Тансари, по данным полиции, было совершено более 7 тыс. транзакций на сумму более 56 млн тенге.

На прошлой неделе суд Черногории отказал в экстрадиции Тансари в Казахстан. Позже в Генпрокуратуре РК пояснили, почему так произошло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238075-genprokuratura-dina-tansari-zaprosila-ubezhishche-v-chernogorii/