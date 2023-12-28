Суд вынес решение об аресте Дины Тансари

Суд Усть-Каменогорска вынес решение об аресте главы фонда "НеМолчиKZ" Дины Тансари (Смаиловой) на два месяца с момента ее задержания, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ВКО.

По данным правоохранителей, 16 октября 2023 года Управлением полиции города Усть-Каменогорск в отношении Дины Тансари было начато досудебное расследование по факту мошенничества.

"Деяния Смаиловой Д.Б. по данному уголовному делу квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и последняя объявлена в межгосударственный розыск.

28 декабря 2023 года специализированным следственным судом города Усть-Каменогорска в отношении Смаиловой Д.Б. санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца с момента ее задержания", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, вчера стало известно, что Дину Тансари объявили в розыск. Информация об этом была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры.

Позже представители МВД объяснили, в чем подозревают женщину.

Отмечалось, что в отношении Дины Тансари возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству.