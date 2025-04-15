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Главу фонда "НеМолчи" решили не экстрадировать в Казахстан

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Дина Тансари (Смаиилова)
Дина Тансари (Смаиилова). Фото: instagram.com/dinatansari

Суд Черногории отказал в экстрадиции председателя фонда "НеМолчиKZ" Дины Тансари в Казахстан, она была освобождена из-под стражи, передает NUR.KZ со ссылкой на фонд.

Сегодня мы писали, что известная казахстанская активистка, председатель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари (Смаилова) сообщила о своем задержании в Черногории. Также данную информацию подтверждали местные СМИ. Тансари поясняла, что сегодня пройдет суд, где будет принято решение об экстрадиции в Казахстан.

Как сообщается в соцсетях фонда, Дину Тансари не будут экстрадировать в Казахстан.

"Верховный суд Черногории отказался экстрадировать Дину!" - сказано в Instagram-аккаунте фонда.

Также опубликовано видео, на кадрах которого Дина выходит из здания суда под аплодисменты присутствующих и обнимается со знакомыми. В описании к видео также сообщается, что Дина Тансари в скором времени сама расскажет подробности суда и задержания.

Добавим, что корреспондент NUR.KZ ранее обращался за комментарием в пресс-службу Министерства внутренних дел Казахстана, но там на наш запрос все еще не ответили.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что основательницу фонда Дину Тансари объявили в розыск. Информация была опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов ГП РК.

После этого в МВД заявили, что в отношении Дины Тансари возбуждены и расследуются шесть уголовных дел по фактам распространения заведомо ложной информации, нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе два дела по мошенничеству.

Тогда же, в декабре 2023-го, суд Усть-Каменогорска вынес решение об аресте Дины Тансари (Смаиловой). Позже в МВД раскрыли некоторые подробности дела в отношении Тансари. По данным правоохранителей, правзощитница публиковала ложные сведения, незаконно организовывала сборы денег, которые потом использовала в личных целях.

"С 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, регулярно объявляла сбор денег якобы для оказания помощи жертвам насилия. К примеру, только с 1 по 21 февраля 2024 года в социальной сети Instagram ей было опубликовано 10 публикаций с просьбой оказать материальную поддержку фонду донатами с указанием счета ее гражданского супруга в Казахстане и банковского счета в Республике Грузия", - заявляли в МВД.

На личный счет гражданского супруга Тансари, по данным полиции, было совершено более 7 тыс. транзакций на сумму более 56 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235875-glavu-fonda-nemolchi-reshili-ne-ekstradirovat-v-kazahstan/