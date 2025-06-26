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    Происшествия

      Хищение миллиардов тенге и сроки до 13 лет: суд поставил точку в деле "ремонта" ТЭЦ в Таразе

      Опубликовано:

      "Таразэнергоцентр"
      "Таразэнергоцентр". Кадр из видео: АФМ РК

      По результатам расследования дела "Таразэнергоцентра" установлено, что обвиняемые совершили хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

      Как сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу, в государственную собственность возвращены 100% акций АО "Таразэнергоцентр".

      Сообщается, что в 2018 году, зная о планируемой передачи акций "Таразэнергоцентра" в доверительное управление, гражданин М. инициировал создание ТОО. Формально учредителем выступала его дочь. В августе этого же года компания выиграла конкурс на 6,2 млрд тенге. При этом такими активами данная компания не располагала.

      Как рассказал руководитель 3 следственного управления следственного департамента АФМ РК Максим Финансов, предполагалась реконструкция, ремонт оборудования на ТЭЦ, однако новые управляющие вместо инвестиций выстроили схему личного незаконного обогащения путем вывода средств через подконтрольные предприятия.

      Через подставные фирмы были заключены контракты на несуществующие услуги по ремонту отопительного оборудования, хотя ремонт на деле проводился бригадами самой ТЭЦ.

      Кроме того, проводились ценовые манипуляции: АО закупало электроэнергию по завышенным ценам и не исполняло обязательства перед потребителями должным образом.

      "По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного монопольно высокого дохода, совершили хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий.

      Приговором суда 8 лиц осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет", - резюмируют в АФМ.

      Напомним по деятельности АФМ: вчера ведомство сообщило, что в Казахстане с начала года граждане переплатили 71 млрд тенге пяти недобросовестным микрофинансовым организациям.

      Касательно ТЭЦ по последним обсуждаемым новостям отметим, недавно сообщалось, что Казахстан может сам начать строительство трех новых ТЭЦ из-за проблем с финансированием у России.

      Напомним предысторию: в 2023 году стало известно, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ - в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

      В декабре того же года во время официального визита Токаев в Санкт-Петербург года были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда сообщалось, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

      Тогда же в Минэнерго отмечали, что построенные ТЭЦ будут принадлежать Казахстану. К слову, в прошлом году стало известно, что Казахстан может взять кредит на строительство ТЭЦ у России.

      Но в мае текущего года заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал о проблемных вопросах с финансированием.

      "Да, существуют проблемы по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем переговоры, когда этот вопрос решится. Но работы по проектированию, ранние подготовительные работы, в частности, в Кокшетау мы не останавливаем", - сообщил тогда Роман Скляр.

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