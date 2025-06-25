Более 300 тыс. жертв: АФМ обратилось к казахстанцам с предупреждением

В Казахстане с начала года граждане переплатили 71 млрд тенге пяти недобросовестным микрофинансовым организациям, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщило в Telegram-канале Агентство по финансовому мониторингу, в стране действуют МФО, которые под видом легального кредитования навязывают населению дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения.

В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.

"С начала года закрыто пять недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тыс. граждан, которые переплатили 71 млрд тенге", - сообщили в АФМ.

В агентстве напоминают, что прежде чем брать займ, нужно тщательно проверять условия. Кредиты "без проверки" и "всем подряд" легальные МФО не выдают.

Напомним, ранее в Алматы на три месяца приостановили деятельность четырех микрофинансовых организаций из-за нарушений. Основанием для приостановления действия лицензии явилось нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.

До этого в Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против шести микрофинансовых организаций - организатора МФО задержали, его имущество под арестом. Позже стало известно, что часть заемщиков освободили от обязательств перед МФО по решению суда, а организации обязали вернуть деньги.

Кроме того, микрофинансовым организациям (МФО) запретили звонить своим должникам с просрочками более одного раза в день. Такая норма вступила в силу с 28 февраля.