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    Финансы

      Казахстан может сам начать строительство трех новых ТЭЦ из-за проблем с финансированием у России

      Опубликовано:

      ТЭЦ
      ТЭЦ. Иллюстративное фото: seroma72 / Getty Images

      Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса рассказал, кто будет строить три ТЭЦ в Казахстане после возникших проблем с финансированием у России, передает корреспондент NUR.KZ.

      Ерлан Аккенженов сообщил, что этот вопрос обсуждается ежедневно. Он не исключил варианта, когда Казахстану придется самостоятельно строить три новые ТЭЦ.

      "Чтобы вам дать точный и исчерпывающий комментарий на этот вопрос, думаю, должна состояться встреча на полях Петербургского экономического форума. Если не будет других возможностей, то, естественно, у Казахстана не будет выхода просто начать строительство самим.

      "У нас госкомпания "Самрук-Казына", у них есть "Самрук-Энерго", которая является владельцем активов по энергогенерации. Естественно, эта компания сама на конкурсной основе будет выбирать подрядчиков", - отметил он.

      Также Аккенженов же высказался о примерной стоимости трех проектов.

      "Разные звучат мнения, я считаю, и достойные предложения. Все зависит от того, какое будет оборудование. Если российское оборудование - то цена одна, если китайская, то цена другая. На сегодняшний момент точного предложения ни с российской стороны, ни от других подрядчиков нет. Поэтому говорить, что стоимость мегаватта будет определенной, я сейчас не могу", - резюмировал министр.

      Напомним, в 2023 году стало известно, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ - в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

      В декабре того же года во время официального визита Токаев в Санкт-Петербург года были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда сообщалось, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

      Тогда же в Минэнерго отмечали, что построенные ТЭЦ будут принадлежать Казахстану. К слову, в прошлом году стало известно, что Казахстан может взять кредит на строительство ТЭЦ у России.

      Но в мае текущего года заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал о проблемных вопросах с финансированием.

      "Да, существуют проблемы по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем переговоры, когда этот вопрос решится. Но работы по проектированию, ранние подготовительные работы, в частности, в Кокшетау мы не останавливаем", - сообщил тогда Роман Скляр.

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