Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взять кредит на строительство ТЭЦ может Казахстан у России

Опубликовано:

ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: Vithun Khamsong/Getty Images

Министерство энергетики РК опубликовало проект закона о ратификации соглашения между Казахстаном и Россией касательно строительства трех ТЭЦ. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Также в приложении к проекту закона было опубликовано само соглашение между правительствами двух стран - речь идет о строительстве трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Согласно данному соглашению, российская сторона рассмотрит возможность выдачи льготного займа на проведение работ.

В документе говорится, что ответственными по реализации проекта стали "Самрук-Энерго" и "ИНТЕР РАО – Экспорт". Реализация проекта разделена на три этапа.

Помимо этого в соглашении указано, что казахстанская сторона может взять кредит у российской экспортной организации на строительство ТЭЦ под гарантию "Самрук-Энерго" и под залог прав заказчика.

Проект закона о ратификации данного соглашения находится на этапе публичного обсуждения до 3 июня текущего года.

Напомним, 9 ноября прошлого года вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Позже вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Предполагаемую стоимость хотя бы одной ТЭЦ он называть не стал, заявив лишь, что речь идет о строительстве под ключ.

В тот же день глава Минэнерго объяснил, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане.

Позже в Минэнерго подробно рассказали о трех ТЭЦ, которые Россия планирует построить в Казахстане.

В декабре в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.

В январе этого года была озвучена примерная стоимость трех ТЭЦ, которые построят российские компании в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2106054-vzyat-kredit-na-stroitelstvo-tec-mozhet-kazahstan-u-rossii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.