Взять кредит на строительство ТЭЦ может Казахстан у России

Министерство энергетики РК опубликовало проект закона о ратификации соглашения между Казахстаном и Россией касательно строительства трех ТЭЦ. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".

Также в приложении к проекту закона было опубликовано само соглашение между правительствами двух стран - речь идет о строительстве трех ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Согласно данному соглашению, российская сторона рассмотрит возможность выдачи льготного займа на проведение работ.

В документе говорится, что ответственными по реализации проекта стали "Самрук-Энерго" и "ИНТЕР РАО – Экспорт". Реализация проекта разделена на три этапа.

Помимо этого в соглашении указано, что казахстанская сторона может взять кредит у российской экспортной организации на строительство ТЭЦ под гарантию "Самрук-Энерго" и под залог прав заказчика.

Проект закона о ратификации данного соглашения находится на этапе публичного обсуждения до 3 июня текущего года.

Напомним, 9 ноября прошлого года вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране.

Позже вице-премьер-министр по инфраструктурному направлению Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Предполагаемую стоимость хотя бы одной ТЭЦ он называть не стал, заявив лишь, что речь идет о строительстве под ключ.

В тот же день глава Минэнерго объяснил, почему российская сторона хочет строить ТЭЦ в Казахстане.

Позже в Минэнерго подробно рассказали о трех ТЭЦ, которые Россия планирует построить в Казахстане.

В декабре в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.

В январе этого года была озвучена примерная стоимость трех ТЭЦ, которые построят российские компании в Казахстане.