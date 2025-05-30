У ТЭЦ, которые в Казахстане будет строить Россия, возникли проблемы с финансированием

Заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал ситуацию с ТЭЦ, которые в Казахстане планирует строить Россия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ведется работа, проектирование. Да, существуют проблемы по субсидированию процентной ставки по оборудованию, поэтому мы сейчас продолжаем переговоры, когда этот вопрос решится. Но работы по проектированию, ранние подготовительные работы, в частности, в Кокшетау мы не останавливаем", - сообщил Роман Скляр.

Он добавил, что, если Россия не выделит средства - инвестор поменяется. Дедлайн - июнь этого года.

Напомним, в 2023 году стало известно, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ - в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

В декабре того же года во время официального визита Токаев в Санкт-Петербург года были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда сообщалось, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов сообщал, что построенные ТЭЦ будут принадлежать Казахстану.

"Заказчиком является с казахстанской стороны "Самрук-Энерго". Говорить о том, что они (ТЭЦ - прим. ред.) кому-то другому будут принадлежать - абсолютно нет оснований.

Российская сторона является только генеральным подрядчиком и обеспечивает льготное финансирование. А вопрос передачи другому собственнику не стоит", - сообщил вице-министр.

К слову, в прошлом году стало известно, что Казахстан может взять кредит на строительство ТЭЦ у России. Сообщалось, что российская сторона рассмотрит возможность выдачи льготного займа на проведение работ.